Как столичный сервис "Москвенок" помогает родителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благодаря сервису "Москвенок" родители могут узнать, когда ребенок был в школе и что ел. Также можно пополнить счет для покупки еды, составить список нежелательных продуктов и установить лимит траты денег на каждый день, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Также столичные родители могут определить круг доверенных лиц, у которых будет доступ к информации о жизни ребенка в школе. Доверенные лица могут узнавать, кто забрал ребенка из учебного заведения. К сервису "Москвенок" ("Проход и питание") подключены детские сады, школы и колледжи.

Идентификатором являются карты "Москвенок", "Тройка", подключенные к сервису.

Ранее руководитель проекта "Москвенок" в столичном департаменте информационных технологий пояснил, что если школа подключена к системе "Проход и питание", то учащиеся могут попасть в нее, лишь приложив к считывающему устройству у турникета карту, брелок или браслет "Москвенок". Сведения о посещении занятий и покупках в буфете доступны родителям в личном кабинете на mos.ru или в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

"Москвенок" действует в школах столицы с 2012 года.

