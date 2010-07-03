Московские школьники за полгода бесплатно посетили музеи почти 300 тысяч раз

С января по июнь столичные школьники почти 300 тысяч раз бесплатно посетили музеи и выставочные залы, воспользовавшись картой москвича и картой "Москвенок", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Самым популярным стал Музей космонавтики. В нем учащиеся побывали 36 967 раз. В тройку лидеров также вошли Дарвиновский музей (30 877 посещений) и Биологический музей имени Тимирязева (17 545 посещений).
Кроме того, дети активно посещали Пушкинский музей (17 954), Музей Москвы (13 715), Музей обороны Москвы (11 341), "Царицыно" (10 192), усадьбу Кусково (8160), Дом Гоголя (7461) и музейно-мемориальный комплекс "История танка Т-34" (7623).
Заммэра Москвы Наталья Сергунина напомнила, что по программе "Музеи – детям" школьники могут бесплатно посетить 91 культурную площадку. Их список опубликован на портале mos.ru.
За день школьник может бесплатно сходить в несколько музеев. Однако в каждом из них в течение дня он сможет получить только один бесплатный билет.
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