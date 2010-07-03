Родительский комитет оценил идею с мобильными телефонами в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец оценила рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

По ее мнению, такое ограничение закономерно. Кроме того, она подчеркнула, что администрации школ поддерживают подобные инициативы.

"Я считаю, что не только в школе, но и в повседневной жизни использование телефона, особенно детьми, приводит к ухудшению здоровья, памяти и вообще качества жизни, потому что дети не знают меры. Даже многие взрослые не знают меры, чего уж говорить о детях, – цитирует Волынец RT.

При этом она считает, что ребенок может пользоваться телефоном на переменах или по дороге в школу, чтобы не нарушать связь с родителями.

"Хотелось бы, чтобы родители тоже поддержали эту инициативу и понимали, что на связь между детьми и родителями никто не посягает. Но то, что ребенок приходит в школу, чтобы учиться, – это очевидный факт, и нужно помочь нашим детям, направив их в верное русло", – подытожила Волынец.

Ранее Минпросвещения рекомендовало школам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в стенах учебных заведений. Согласно данным опроса, родители, дети и учителя поддерживают эту инициативу.

Отмечается, что длительное время использования гаджетов ведет к нарушениям психики, гиперактивности и раздражительности. В рекомендациях, в частности, сказано, что ученики и учителя могут переводить телефон в беззвучный режим при входе в школу.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже поддержала инициативу ввести в школах запрет на мобильные телефоны, отметив, что так дети будут лучше учиться. Для установки порядка пользования телефонами в учебных заведениях будет создана специальная рабочая группа.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов призвал совершенствовать стандарты преподавания в школах, чтобы отвлечь учеников от использования на уроках смартфонов. По его мнению, школьники должны быть все время на связи. Депутат полагает, что запрет на мобильные телефоны в школах не окажет позитивного влияния.

