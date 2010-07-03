Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:56

Более 520 тысяч учащихся бесплатно посетили музеи Москвы

общество город выставки досуг образование

07:56

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 520 тысяч школьников и учащихся колледжей бесплатно посетили столичные музеи и галереи за два года существования проекта "Музеи – детям".

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, за это время учащиеся побывали музеях более 900 тысяч раз. Посещать культурные площадки можно круглый год.

Глава Депкульта Александр Кибовский отметил, что дети могут ходить в музеи как индивидуально, так и с классом. При этом взрослый, сопровождающий группу, также имеет право на бесплатный билет.

За день можно сходить в несколько музеев, но в каждом из них выдают только один бесплатный билет в день. В проекте "Музеи – детям" участвует 91 культурная площадка.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году учителя столичных школ смогут воспользоваться сервисом "Яндекс.Учебник".

В нем содержатся готовые задания по математике и русскому языку с автоматической проверкой и мгновенной обратной связью педагога и ученика.

Читайте также

общество город выставки досуг образование

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика