Более 520 тысяч учащихся бесплатно посетили музеи Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 520 тысяч школьников и учащихся колледжей бесплатно посетили столичные музеи и галереи за два года существования проекта "Музеи – детям".

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, за это время учащиеся побывали музеях более 900 тысяч раз. Посещать культурные площадки можно круглый год.

Глава Депкульта Александр Кибовский отметил, что дети могут ходить в музеи как индивидуально, так и с классом. При этом взрослый, сопровождающий группу, также имеет право на бесплатный билет.

За день можно сходить в несколько музеев, но в каждом из них выдают только один бесплатный билет в день. В проекте "Музеи – детям" участвует 91 культурная площадка.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году учителя столичных школ смогут воспользоваться сервисом "Яндекс.Учебник".

В нем содержатся готовые задания по математике и русскому языку с автоматической проверкой и мгновенной обратной связью педагога и ученика.