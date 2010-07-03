Более 740 тысяч заявлений на карту москвича для учащегося подали через mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 740 тысяч заявлений на оформление карты москвича для учащегося подали за четыре года через портал мэра и правительства Москвы. Сервис заработал 1 сентября 2015 года.

Больше всего обращений традиционно приходится на сентябрь. При этом за услугой обращаются все чаще.

Карта москвича дает школьникам и учащимся колледжей право на льготный проезд в городском транспорте и пригородных поездах. Есть возможность бесплатно посещать более 90 музейных площадок по программе "Музеи – детям" и получать скидки в магазинах, центрах бытовых услуг и у других партнеров программы.

С помощью карты москвича и сервиса "Москвенок" родители могут проверить, когда ребенок посещает школу и что покупает на обед. Благодаря сервису можно выбирать полезное меню для школьника. Карта москвича – это также полноценная банковская карта с бесплатным обслуживанием и технологией бесконтактной оплаты. Чтобы использовать ее для покупок, нужно активировать приложение.

Карты москвича выдают тем, кто учится в государственных и негосударственных образовательных организациях Москвы, у которых есть государственная аккредитация. Онлайн-заявления на оформление карты через mos.ru принимаются от родителей и учащихся городских школ и колледжей.

Следует указать данные документа, удостоверяющего личность будущего держателя карты, его контактные данные, сведения о регистрации по месту жительства и номер полиса ОМС и приложить фотографию в формате JPEG. Оформление займет не более 30 дней. Карту отправят в школу или колледж, где учится ребенок.

Учащиеся федеральных и частных школ и колледжей, граждане других государств для оформления заявки должны обратиться в центры госуслуг "Мои документы".

"Мосгорсправка": соцкарта москвича



Различные электронные услуги доступны для родителей на mos.ru к учебному году. На портале можно записать ребенка в первый класс или перевести его в другую школу в течение всего учебного года. Родители в электронном заявлении могут указать до трех образовательных организаций.

Благодаря сервису "Электронный дневник школьника" родители могут смотреть онлайн за успеваемостью ребенка. В дневнике отображаются расписание занятий, домашние задания, оценки. Помимо этого, пользователи могут связаться с учителем.

На mos.ru можно записать ребенка в бесплатные кружки и секции и в группы продленного дня. Там же доступны результаты ГИА, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, итоговых сочинений (изложений), итогового собеседования по русскому языку и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.