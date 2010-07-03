"Женщины России" поддержали отчисление детей-прогульщиков из садиков

14:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Лидер движения "За права женщин России", почетный адвокат России Людмила Айвар поддержала отчисление из детских садов дошкольников, которые просто числятся, но не посещают занятия, передает ИА "НСН".
Она отметила, что некоторые дети долгое время стоят в очередях, так и не дождавшись своей очереди. Тогда как другие родители в это время без уважительной причины не водят своих детей в детский сад.
Она добавила, что поддерживает исключение ребенка из детского сада в случае нерегулярного посещения, отметив, что не считает нужным при этом наказывать родителей, которые и так находятся под чутким контролем.
"Наказывать смысла нет. А вопрос с отчислением и освобождением места совершенно логичный", – подчеркнула лидер движения.
Ранее специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш выступила с заявлением о внесении поправок в закон "Об образовании". Она предлагает внести поправки, согласно которым детские прогулы будут приравнены к школьным, добавив, что органы опеки реагируют на такие нарушения родителями прав ребенка на образование.
По ее мнению, уважительной причиной отсутствия ребенка в школе или в саду считается болезнь или домашнее обучение.
Накануне власти Архангельска объявили о планах установить штрафы за прогулы в детских садах города. Подобную меру оправдывают проблемой с доступностью дошкольных учреждений.
По предварительной информации, один день прогула "будет стоить" 5 рублей в день в дневном детском саду и 9 рублей, если малыш посещает круглосуточное дошкольное учреждение. Новую меру власти Архангельска оправдывают дополнительными затратами, которые возникают, если кто-то из воспитанников прогуливает.
Порядок оказания услуг дошкольными учреждениями в России регулируется законом "Об образовании". Согласно положениям этого документа, отчислить ребенка из детского сада можно только по инициативе одной из сторон или при ликвидации учреждения. Односторонний порядок расторжения предусмотрен, если договор заключен на платной основе, а вот возможность установления штрафов законодательно не закреплена.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: