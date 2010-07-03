"Женщины России" поддержали отчисление детей-прогульщиков из садиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Лидер движения "За права женщин России", почетный адвокат России Людмила Айвар поддержала отчисление из детских садов дошкольников, которые просто числятся, но не посещают занятия, передает ИА "НСН".

Она отметила, что некоторые дети долгое время стоят в очередях, так и не дождавшись своей очереди. Тогда как другие родители в это время без уважительной причины не водят своих детей в детский сад.

Она добавила, что поддерживает исключение ребенка из детского сада в случае нерегулярного посещения, отметив, что не считает нужным при этом наказывать родителей, которые и так находятся под чутким контролем.

"Наказывать смысла нет. А вопрос с отчислением и освобождением места совершенно логичный", – подчеркнула лидер движения.

Ранее специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш выступила с заявлением о внесении поправок в закон "Об образовании". Она предлагает внести поправки, согласно которым детские прогулы будут приравнены к школьным, добавив, что органы опеки реагируют на такие нарушения родителями прав ребенка на образование.

По ее мнению, уважительной причиной отсутствия ребенка в школе или в саду считается болезнь или домашнее обучение.

Накануне власти Архангельска объявили о планах установить штрафы за прогулы в детских садах города. Подобную меру оправдывают проблемой с доступностью дошкольных учреждений.

По предварительной информации, один день прогула "будет стоить" 5 рублей в день в дневном детском саду и 9 рублей, если малыш посещает круглосуточное дошкольное учреждение. Новую меру власти Архангельска оправдывают дополнительными затратами, которые возникают, если кто-то из воспитанников прогуливает.

Порядок оказания услуг дошкольными учреждениями в России регулируется законом "Об образовании". Согласно положениям этого документа, отчислить ребенка из детского сада можно только по инициативе одной из сторон или при ликвидации учреждения. Односторонний порядок расторжения предусмотрен, если договор заключен на платной основе, а вот возможность установления штрафов законодательно не закреплена.

