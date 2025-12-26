Форма поиска по сайту

26 декабря, 17:35

Шоу-бизнес

Адвокат Лурье сообщила, что Долина съедет с квартиры не раньше 5 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певица Лариса Долина планирует съехать из проданной квартиры не раньше 5 января. Об этом RT рассказала адвокат покупательницы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.

"Они жестко ответили на наше требование выехать в течение суток и сказали, что выселяться так не будут. Сказали: "Хотите – возбуждайте исполнительное производство". Что, собственно, мы и сделали", – подчеркнула она.

По словам юриста, Лурье не удобна дата выезда Долиной. Она направит требование о выселении до Нового года.

В свою очередь, адвокат певицы Мария Пухова не стала подтверждать информацию о том, что Долина начала вывозить вещи из квартиры.

"Мы общались с ней сегодня (26 декабря. – Прим. ред.) утром, о подобных планах она мне, по крайней мере, не говорила... По поводу того, что кто-то видел ее машину, выезжающую с вещами: вы же понимаете, что съехать с квартиры – это вопрос не одного дня", – сказала она.

Долина стала жертвой мошенников и продала свою квартиру еще в 2024 году. Полученные с продажи деньги и другие финансы она перевела злоумышленникам. Суд назначил четверым обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет, а также оштрафовал их на суммы от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

В рамках гражданского судопроизводства артистка оспорила сделку по продаже недвижимости. Изначально суд оставил право собственности на квартиру за певицей, что вызвало негативную реакцию общественности.

Позже в Верховный суд поступила жалоба. Высшая судебная инстанция пересмотрела дело и признала право собственности квартиры за покупательницей.

Мосгорсуд 25 декабря постановил выселить Долину из квартиры, также суд снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны.

Лариса Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках

