Полицейские спасли 3-летнего мальчика из захламленной квартиры в Красноярске

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Мальчик был спасен из захламленной квартиры в Красноярске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время планового обхода, реализуемого на улице Щорса, правоохранители заметили стоявшего у окна квартиры на первом этаже ребенка. Они постучали в дверь, но никто не отреагировал. Попасть внутрь полицейские смогли с помощью соседки, у которой были ключи.

В квартире была полная антисанитария. Ребенок находился там один, без присмотра взрослых. Кроме того, сотрудники полиции заметили у 3-летнего мальчика признаки истощения.

Спустя время правоохранители выяснили, что квартиру арендовала 21-летняя женщина, которая приехала с сыном в Красноярск из Иркутской области. При этом до этого на семью никто не жаловался.

В результате мальчика передали сотрудникам социальной организации для оказания необходимой помощи. Местонахождение матери ребенка установлено. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в одном из жилых домов Казани была найдена 6-летняя девочка, которая проживала в антисанитарных условиях. Соседи семьи рассказали, что из квартиры, где проживала мать с ребенком, всегда шел неприятный запах. Жильцы дома предполагали, что там живут женщина и бабушка.

Родная тетя девочки заявила, что ей не давала увидеться с племянницей и не пускала в квартиру мать ребенка. Она также указала, что та стала странно себя вести сразу после смерти своей матери, так как до этого момента она была общительной и адекватной.

