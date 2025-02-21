Оставшийся без родителей ребенок возвращен из Мексики в Россию

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Брошенного в мексиканском отеле мальчика вернули в Россию. Об этом сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Омбудсмен рассказала, что в январе ей поступило обращение с просьбой вернуть в Россию ребенка, которого родная мать летом прошлого года оставила в отеле. В связи с этим представители посольства РФ в Мексике начали переговоры с мексиканской стороной о возвращении мальчика на родину.

Оказалось, что ребенок на тот момент уже был в спецучреждении, а вернуть его матери было невозможно, так как та находилась под арестом. В результате, по словам Львовой-Беловой, мальчика удалось привезти в Москву. Самолет, на борту которого летел малыш вместе с сопровождающими, сел в аэропорту Домодедово 21 февраля.

"Малыш временно поживет в учреждении, пока будет решаться вопрос об опеке", – уточнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

Ранее в Москве мать оставила в квартире ребенка 2022 года рождения, которого в результате обнаружили без присмотра жильцы дома на Боровском шоссе. Его передали в спецучреждение. Спустя время была найдена женщина, бросившая мальчика одного в квартире.

Столичная прокуратура сообщила, что мать ребенка уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию мальчика. По факту произошедшего следователи начали проверку по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

