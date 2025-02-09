Генконсул Ветрик: ведется работа по возвращению оставленной в Анталье девочки

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Генеральное консульство России в Анталье занимается вопросом возвращения в РФ девочки, оставленной матерью в аэропорту курорта в октябре 2024 года. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик в интервью РИА Новости.

"Генконсульством ребенку оформлено гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт. Мы оказываем содействие профильным российским органам в работе по возвращению маленькой россиянки на Родину", – сообщил Ветрик.

Инцидент в аэропорту произошел 14 октября, когда россиянка родила ребенка в туалете и оставила его там. Младенца спасли, а его мать задержали. Также было возбуждено уголовное дело.

Женщина объяснила свой поступок тем, что якобы не знала о своей беременности. Она также сообщила, что оставить младенца в туалете ей предложила ее мать. К настоящему моменту ребенок получил российское гражданство.

Генконсульство РФ выразило готовность содействовать в установлении опеки над новорожденной девочкой. Сейчас младенец находится в местной больнице. По информации врачей, проводится лечение, но здоровью ничего не угрожает.

Согласно законам Турции, вопросы пребывания младенца в стране находятся в компетенции Анкары.

