Парень родившей в турецком аэропорту россиянки не знал о ее беременности

18-летнюю россиянку арестовали в Турции после того, как она родила в аэропорту Антальи и бросила младенца в туалете. Вместе с девушкой задержали и ее мать, с которой она хотела улететь на родину. При этом никто в семье якобы не знал о беременности россиянки. Все подробности – в материале Москвы 24.
Пытались убежать
Россиянка родила в туалете аэропорта Антальи (Турция) 13 октября. По данным СМИ, 18-летняя Екатерина из подмосковной Электростали бросила девочку в унитаз и вместе со своей матерью отправилась на стойку регистрации. Через 12 минут младенца обнаружила уборщица и сообщила охране, которая оперативно отследила россиянок по камерам наблюдения.
Девушку вместе с мамой задержали, после чего было возбуждено уголовное дело, рассказали в Генконсульстве РФ в Анталье. Здоровью новорожденного в настоящее время ничего не угрожает, подчеркнули в ведомстве.
Позднее женщин арестовали, сообщили местные СМИ. При этом Екатерина, которую доставили на заседание после медицинского обследования, заявила, что вообще не подозревала о своей беременности. Также она обвинила свою мать в предложении избавиться от ребенка подобным образом.
Юрист Илья Ремесло рассказал "Комсомольской правде", что по российским законам такое преступление может быть квалифицировано как оставление в опасности, максимальное наказание за это составляет до года тюрьмы. Если же поступок девушки расценят как покушение на убийство – до четырех лет.
В то же время доктор юридических наук, председатель президиума международной юридической фирмы Игорь Трунов объяснил изданию, что с точки зрения турецкого законодательства оставление без помощи ребенка в возрасте до 12 лет наказывается лишением свободы на срок до 30 месяцев.
Также Трунов подчеркнул, что в турецком Уголовном кодексе есть статья о сокращении наказания на треть, если преступление совершено в отношении незаконнорожденного ребенка не более пяти дней от роду, чтобы спасти свою честь и членов семьи. Причем такая норма не зависит от гражданства. Однако то, что ребенок не был зачат в браке, нужно подтвердить документально, заключил эксперт.
Семья не замечала живот?
Отец 18-летней девушки Алексей в беседе с журналистами подчеркнул, что ничего не знал о ее ребенке.
По словам отца, его дочь хорошо учится в колледже и живет с родителями.
"Если гулять ходила, то в 22:00 всегда дома уже", – подчеркнул мужчина.
Мать Екатерины сама много лет работает с детьми: по данным СМИ, она учитель ритмики в одной из коррекционных школ, а саму семью соседи описывают как положительную. К слову, женщина тоже узнала о ребенке лишь в аэропорту: по ее словам, у дочери полная фигура, поэтому растущий живот якобы никто не заметил.
По информации телеграм-канала SHOT, девушка могла забеременеть на новогодних праздниках. При этом СМИ назвали отцом ребенка ее молодого человека – студента одного из колледжей Ногинска. Однако парень рассказал ИА "Регнум", что встречается с Екатериной с лета и о беременности вообще ничего не знал. При этом он не в курсе, кто может быть отцом малыша.
"У них рейс должен был быть в 21:00 13-го числа. Утром я позвонил ее папе, он сказал, что просто рейс задержали. А потом я сам увидел новости и стал переживать еще сильнее. С родителями ее мы еще не разговаривали об этом, Катя мне тоже не звонила и не писала. Если честно, я не знаю, что делать. Я очень сильно беспокоюсь, но времени и денег туда полететь сейчас нет", – рассказал молодой человек.
Парень отметил, что не собирается прерывать отношения с возлюбленной, очень переживает за ее дальнейшую судьбу. Также он хочет узнать, кто же является отцом ребенка.