Парень родившей в турецком аэропорту россиянки не знал о ее беременности

18-летнюю россиянку арестовали в Турции после того, как она родила в аэропорту Антальи и бросила младенца в туалете. Вместе с девушкой задержали и ее мать, с которой она хотела улететь на родину. При этом никто в семье якобы не знал о беременности россиянки. Все подробности – в материале Москвы 24.

Пытались убежать

Россиянка родила в туалете аэропорта Антальи (Турция) 13 октября. По данным СМИ, 18-летняя Екатерина из подмосковной Электростали бросила девочку в унитаз и вместе со своей матерью отправилась на стойку регистрации. Через 12 минут младенца обнаружила уборщица и сообщила охране, которая оперативно отследила россиянок по камерам наблюдения.

Девушку вместе с мамой задержали, после чего было возбуждено уголовное дело, рассказали в Генконсульстве РФ в Анталье. Здоровью новорожденного в настоящее время ничего не угрожает, подчеркнули в ведомстве.





из сообщения Генконсульства РФ в Анталье Генеральное консульство России принимает меры по оформлению ребенку соответствующих документов, держит данную ситуацию на приоритетном контроле и во взаимодействии с турецкой стороной выполняет необходимые в таких случаях консульские функции.

Позднее женщин арестовали, сообщили местные СМИ. При этом Екатерина, которую доставили на заседание после медицинского обследования, заявила, что вообще не подозревала о своей беременности. Также она обвинила свою мать в предложении избавиться от ребенка подобным образом.

Юрист Илья Ремесло рассказал "Комсомольской правде", что по российским законам такое преступление может быть квалифицировано как оставление в опасности, максимальное наказание за это составляет до года тюрьмы. Если же поступок девушки расценят как покушение на убийство – до четырех лет.

В то же время доктор юридических наук, председатель президиума международной юридической фирмы Игорь Трунов объяснил изданию, что с точки зрения турецкого законодательства оставление без помощи ребенка в возрасте до 12 лет наказывается лишением свободы на срок до 30 месяцев.





Игорь Трунов доктор юридических наук, председатель президиума международной юридической фирмы Если данные действия повлекли тяжкий вред здоровью или вызвали умственное нарушение, то наказание до 5 лет лишение свободы. Если ребенок умер, то до 10 лет лишение свободы. Наказание за данное преступление увеличивается на одну треть, если ребенок был оставлен в месте, опасном для его жизни.

Также Трунов подчеркнул, что в турецком Уголовном кодексе есть статья о сокращении наказания на треть, если преступление совершено в отношении незаконнорожденного ребенка не более пяти дней от роду, чтобы спасти свою честь и членов семьи. Причем такая норма не зависит от гражданства. Однако то, что ребенок не был зачат в браке, нужно подтвердить документально, заключил эксперт.

Семья не замечала живот?

Отец 18-летней девушки Алексей в беседе с журналистами подчеркнул, что ничего не знал о ее ребенке.



(в Турцию. – Прим. ред.) .

Алексей отец россиянки, бросившей младенца в аэропорту Антальи Я даже не в курсе был, что у меня дочка беременна. Я узнал от страховщиков, они мне позвонили. <…> И, по-видимому, жена тоже не знала об этом, потому что, если бы ей было известно, они бы не поехали туда

По словам отца, его дочь хорошо учится в колледже и живет с родителями.

"Если гулять ходила, то в 22:00 всегда дома уже", – подчеркнул мужчина.

Мать Екатерины сама много лет работает с детьми: по данным СМИ, она учитель ритмики в одной из коррекционных школ, а саму семью соседи описывают как положительную. К слову, женщина тоже узнала о ребенке лишь в аэропорту: по ее словам, у дочери полная фигура, поэтому растущий живот якобы никто не заметил.

По информации телеграм-канала SHOT, девушка могла забеременеть на новогодних праздниках. При этом СМИ назвали отцом ребенка ее молодого человека – студента одного из колледжей Ногинска. Однако парень рассказал ИА "Регнум", что встречается с Екатериной с лета и о беременности вообще ничего не знал. При этом он не в курсе, кто может быть отцом малыша.

"У них рейс должен был быть в 21:00 13-го числа. Утром я позвонил ее папе, он сказал, что просто рейс задержали. А потом я сам увидел новости и стал переживать еще сильнее. С родителями ее мы еще не разговаривали об этом, Катя мне тоже не звонила и не писала. Если честно, я не знаю, что делать. Я очень сильно беспокоюсь, но времени и денег туда полететь сейчас нет", – рассказал молодой человек.





молодой человек Екатерины По поводу беременности я не знал, никто не знал об этом. Но были, скорее всего, признаки, которые я замечал. Это рвота после принятия пищи, изжоги были, живот болел, но больше никаких признаков я не видел. Еще, по ее словам, у нее не было менструаций с февраля месяца. Мы обсуждали эту тему, я говорил, чтобы она сходила к врачу и узнала, что это такое. Она говорила, что это просто обычная изжога.

Парень отметил, что не собирается прерывать отношения с возлюбленной, очень переживает за ее дальнейшую судьбу. Также он хочет узнать, кто же является отцом ребенка.

