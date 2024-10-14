Генконсульство окажет содействие россиянам после инцидента с младенцем в аэропорту Антальи

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Генконсульство РФ в Турции обещало оказать содействие россиянам после инцидента с новорожденным, найденным в аэропорту Антальи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатическое представительство.

"Генконсульство России в Анталье находится в контакте с матерью новорожденного, которые в настоящее время находятся в местной больнице, и окажет россиянам необходимое консульское содействие", – уточнили в ведомстве.

Ранее о родившей в туалете аэропорта россиянке сообщили СМИ. Женщина оставила младенца в уборной. Через некоторое время новорожденного нашла сотрудница воздушной гавани. Представители аэропорта обратились в правоохранительные органы и вызвали скорую помощь. Ребенок остался жив.

Гражданка РФ, по сообщениям журналистов, намеревалась вместе с сопровождающим ее мужчиной приобрести билеты на ближайший рейс в Россию. Их задержали сотрудники полиции.