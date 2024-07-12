Helsingin Sanomat: ребенок родился на борту летевшего в Париж самолета Finnair

Фото: 123RF/kasto

Ребенок появился на свет в самолете Finnair, который летел из Хельсинки в Париж. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

В материале сказано, что женщина, вероятно, не знала о своей беременности. Как уточнил один из пассажиров, акушерами на родах стали бортпроводница и пожарный.

По информации издания, мать с новорожденным в аэропорту встретила скорая помощь.

Аналогичный случай произошел зимой прошлого года на борту самолета "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в таджикистанский город Худжанд.

Родить женщине помогли пассажиры, среди которых оказались неонатолог, две медсестры-акушерки и врач-рентгенолог. В результате у пассажирки родилась здоровая девочка ростом 46 сантиметров и весом 2,6 килограмма. Маму и новорожденную встретила в аэропорту скорая.

