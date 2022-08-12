Туристка родила ребенка на Эльбрусе

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Туристка родила ребенка на станции канатной дороги Гара-Баши на высоте 3,8 тысячи метров на Эльбрусе, сообщает РИА Новости.

На пульт дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о том, что на станции Гара-Баши у одной из отдыхающих отошли воды. К моменту прибытия спасателей на свет уже появился мальчик.

Женщину с новорожденным под наблюдением спасателей на канатной дороге транспортировали на поляну Азау. Там их передали сотрудникам скорой помощи.

В МЧС подчеркнули, что с это первый подобный случай на Эльбрусе.

"Эльбрус не только забирает, но и дает", – сообщили они.

В январе на борту самолета рейсом Москва – Пунта-Кана родился ребенок. Во время перелета на свет появился мальчик. Благодаря профессиональным и слаженным действиям экипажа роды прошли благополучно.