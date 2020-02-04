Россиянка погибла при сходе лавины в Грузии

Фото: depositphotos/saiko3p

В Грузии автомобиль свалился в ущелье из-за схода лавины на Военно-Грузинской дороге, ведущей в сторону России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление по ЧС МВД страны.

Инцидент произошел на трассе Мцхета – Степацминда –Ларс. Снежный оползень сошел на дорогу и потянул за собой в пропасть едущую машину, в которой находились три человека.

Известно, что в результате произошедшего погибла гражданка России, еще двоих человек удалось вытащить из ущелья. Спасенными оказались граждане Армении и Грузии. Медики диагностировали у них переломы.

Ранее очередь из машин выстроилась на Военно-Грузинской дороге. Она была закрыта из-за сильного снегопада и опасности схода лавин.