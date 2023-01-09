Самолет рейсом Москва – Гоа сел в штате Гуджарат после сообщения о мине

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Самолет Azur Air, следовавший из Москвы в Гоа, совершил срочную посадку в штате Гуджарат после сообщения о мине. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сотрудника Минавиации Индии.

"Неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего по маршруту Москва – Гоа. Самолет срочно посажен на аэродроме в штате Гуджарат", – поделился собеседник издания.

Он добавил, что сейчас идет высадка пассажиров.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО из-за обледенения. Борт следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Посадка была осуществлена в 10 километрах от поселка Каратайка.

На тот момент борту находились десять пассажиров и два сотрудника экипажа. По последним данным, в результате происшествия два человека скончались.



Летевший из Москвы в Гоа самолет Azur Air экстренно сел после сообщения о мине

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