Ребенок родился на борту самолета "Уральских авиалиний"

Фото: телеграм-канал ''Москва с огоньком''

На борту самолета "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в таджикистанский город Худжанд, родилась девочка. Об этом сообщается в телеграм-канале авиакомпании.

"На борту "Уральских авиалиний" родилась девочка! Это случилось на рейсе Жуковский – Худжанд. После набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе, о чем сообщила экипажу. <...> По прилете маму ожидала скорая", – говорится в сообщении.

Отмечается, что родить женщине помогли пассажиры, среди которых оказались неонатолог, две медсестры-акушерки и врач-рентгенолог. В результате у пассажирки родилась здоровая девочка ростом 46 сантиметров и весом 2,6 килограмма. Маму и новорожденную уже выписали из медучреждения.

"Командир корабля уточнил, нужна ли экстренная посадка. Врачи уверили, что нет", – добавили в компании.

Ранее следовавший из Бангкока в Москву самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Самарканде из-за беременной пассажирки, у которой начались преждевременные схватки. Самолет решено было посадить в ближайшем аэропорту. После посадки женщину госпитализировали для оказания медпомощи.

Пассажирка родила в самолете "Уральских авиалиний"

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