Фото: телеграм-канал SHOT

Следовавший из Бангкока в Москву самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Самарканде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Uzbekistan Airports.

"Причиной посадки стала беременная пассажирка, у которой начались преждевременные схватки", – отметили в пресс-службе авиагавани.

Самолет решено было посадить в ближайшем аэропорту. После посадки женщину госпитализировали для оказания медпомощи.

В пресс-службе уточнили, что посадка самолета произошла в 17:52 (15:52 по московскому времени), на борту находились 364 пассажира.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация, что преждевременные схватки у женщины были спровоцированы стрессовой ситуацией. На борту произошла драка. Зачинщик требовал к себе особого отношения от экипажа, а после отказа толкнул бортпроводницу. За девушку вступились другие пассажиры.

До этого сообщалось, что самолет авиакомпании "Норд Стар" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. ЧП произошло около 09:00 (05:00 по московскому времени) при выполнении разворота к исполнительному старту. Авиакомпания выполняла рейс из Норильска в Домодедово.

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