Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Норильска

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет авиакомпании "Норд Стар" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло около 09:00 (05:00 по московскому времени) при выполнении разворота к исполнительному старту. Авиакомпания выполняла рейс из Норильска в Домодедово.

На борту воздушного судна находились 116 пассажиров и 6 членов экипажа. Пассажиров уже разместили в здании аэровокзала, борт отбуксировали на стоянку для оценки технического состояния.

Ранее в Ненецком автономном округе (НАО) из-за обледенения совершил жесткую посадку самолет Ан-2 с пассажирами на борту.

Один из пассажиров Сергей Лидрик рассказал, что при разгерметизации салона мужчину, сидевшего в хвосте салона, чуть не сдуло. По его словам, уже через десять минут после взлета в самолете был слышен резкий хлопок.

Борт следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар, в 15:15 он совершил жесткую посадку в 10 километрах от поселка Каратайка. На борту самолета находились 12 человек, в том числе два члена экипажа.

Спасатели начали эвакуацию пассажиров самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в НАО

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