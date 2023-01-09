Подруга рассказала о втором пилоте жестко приземлившегося в НАО самолета

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Подруга рассказала о втором пилоте Владимире Тишине жестко приземлившегося в НАО самолета, сообщает телеканал "360".

В Ненецком автономном округе (НАО) из-за обледенения совершил жесткую посадку самолет Ан-2 с пассажирами на борту.

По словам подруги Натальи, второй пилот воздушного судна Владимир Тишин – добрый и отзывчивый человек. Женщина отметила, что Тишину 1 декабря исполнилось 32 года, у него есть жена и две дочки. Старшая учится в школе в первом классе, а младшей недавно исполнился год. Работает летчик четыре года.

"Он из Ростова, работал в Архангельске в (аэропорту. – Прим. ред.) Васьково на Ан-2, там женился и спустя некоторое время приехал в Нарьян-Мар", – рассказала знакомая пилота.

По сообщению ТАСС со ссылкой на главу округа, пилот и пассажирка погибли в результате жесткой посадки самолета в районе поселка Каратайка в Ненецком автономном округе.

"Наземная группа добралась, подтвердили гибель пилота и женщины. (Пострадавших. – Прим. ред.) сейчас доставляют в Каратайку (каратайская амбулатория) на снегоходах. С родственниками пострадавших работают сотрудники МЧС", – сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Северо-Западная транспортная прокуратура намерена провести проверку после жесткой посадки самолета Ан-2. Глава "Нарьян-Марского объединенного авиаотряда" Валерий Остапчук рассказал, что воздушное судно осуществляло полет в условиях полярной ночи и тумана.

Спасатели начали эвакуацию пассажиров самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в НАО

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