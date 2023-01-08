Следователи назвали возможные причины инцидента в аэропорту Перми

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва""

Ошибка пилота, погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб и техническая неисправность самолета могли стать причиной инцидента в пермском аэропорту, где самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

По данным ведомства, утром 8 января судно В-737 до Москвы при выруливании на взлетную полосу выкатилось на два метра влево за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате самолет наехал на снежный вал.

Из-за происшествия в аэропорту Перми задержали семь рейсов. Воздушную гавань закрывали для приема и отправления рейсов до момента освобождения взлетно-посадочной полосы. Из-за этого были задержаны рейсы до Москвы, Сочи, Минеральных Вод и Санкт-Петербурга.



Пассажиров выехавшего за полосу самолета отправили в Москву

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