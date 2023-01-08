Семь рейсов задержаны в аэропорту Перми после выезда самолета за пределы взлетной полосы

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Семь авиарейсов были задержаны в аэропорту Перми в связи с инцидентом с самолетом, выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что борт авиакомпании "Победа" выкатился за пределы полосы при разгоне, не получив повреждений. В момент происшествия в самолете находились 183 пассажира, в том числе семеро детей, и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.

В настоящее время воздушная гавань закрыта для приема и отправления рейсов до момента освобождения взлетно-посадочной полосы. В связи с этим задерживается вылет двух рейсов до Москвы (в 6:00 и 8:30 по расписанию), двух – до Сочи (в 7:10 и 9:00), а также до Минеральных Вод (7:25) и Санкт-Петербурга (7:40).

Кроме того, задерживается прилет самолета из Москвы.

Пермская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим.

Ранее сообщалось, что пауэрбанк загорелся в салоне самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Домодедово. ЧП произошло перед вылетом рейса U6 167 из Домодедово в Калининград. У одного из пассажиров произошел тепловой разгон устройства.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!