Рейс "Аэрофлота" из Москвы не смог приземлиться в Самарканде из-за непогоды

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Самарканд не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за снега на взлетно-посадочной полосе. Об этом со ссылкой на представителя воздушной гавани столицы Узбекистана сообщает РИА Новости.

Уточняется, что самолет был направлен на запасной аэродром в Ташкенте. Посадка прошла в штатном режиме. Лайнер вылетит в Самарканд, как только взлетно-посадочная полоса будет расчищена от снега.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Магадан самолет сел в Хабаровске из-за метели. Ситуацию осложнил ураганный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Из-за расчистки взлетно-посадочной полосы от снега в аэропорту Магадана также задерживались рейсы в Новосибирск и на Камчатку.

До этого самолет Тель-Авив – Москва не смог приземлиться в Минеральных Водах на дозаправку из-за неблагоприятных метеоусловий. Борт совершил техническую посадку в Махачкале.

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