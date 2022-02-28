Три самолета не смогли приземлиться в Екатеринбурге из-за непогоды

Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Три авиарейса, которые должны были приземлиться в Екатеринбурге, ушли на запасной аэродром в Челябинске. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает ТАСС.
Причиной стали сложные метеоусловия. Отмечается, что один самолет выполнял рейс из Шарм-эль-Шейха и два летели из Сочи. Также сообщается, что с пассажирами в настоящее время работают представители авиакомпаний.
По данным Уральского гидрометцентра, в отдельных районах Свердловской области утром 28 февраля наблюдается туман.
Ранее сообщалось, что два пассажирских самолета не смогли совершить посадку в аэропорту Нового Уренгоя в связи с сильным туманом и были вынуждены приземлиться на запасном аэродроме в Сургуте.
До этого пять авиарейсов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозового фронта. Им пришлось уйти на запасные аэродромы Краснодарского края
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