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Москва 24

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транспорт

08:03

Три самолета не смогли приземлиться в Екатеринбурге из-за непогоды

транспортрегионы

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Три авиарейса, которые должны были приземлиться в Екатеринбурге, ушли на запасной аэродром в Челябинске. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает ТАСС.

Причиной стали сложные метеоусловия. Отмечается, что один самолет выполнял рейс из Шарм-эль-Шейха и два летели из Сочи. Также сообщается, что с пассажирами в настоящее время работают представители авиакомпаний.

По данным Уральского гидрометцентра, в отдельных районах Свердловской области утром 28 февраля наблюдается туман.

Ранее сообщалось, что два пассажирских самолета не смогли совершить посадку в аэропорту Нового Уренгоя в связи с сильным туманом и были вынуждены приземлиться на запасном аэродроме в Сургуте.

До этого пять авиарейсов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозового фронта. Им пришлось уйти на запасные аэродромы Краснодарского края

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