СК выясняет причины длительных задержек рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Следователи начали проверку после длительных задержек рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное СУ СК РФ на транспорте.
"В Нижнем Новгороде следователи выясняют обстоятельства длительных задержек рейсов в аэропорту Стригино (Чкалов), из-за чего люди стали жаловаться на плохое самочувствие", – говорится в сообщении.
Кроме того, следователи проверят информацию о плохом самочувствии ребенка на борту самолета, который совершал рейс Краснодар – Москва и был вынужден сесть в аэропорту Нижнего Новгорода из-за сильного тумана во Внуково.
"Пассажиры самолета ожидали вылета из Нижнего Новгорода более семи часов, при этом аэропорт не смог предоставить трап, что сделало невозможной передачу еды на борт или высадку пассажиров", – подчеркивается в сообщении.
Ситуацию взял на контроль исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СК РФ на транспорте. На место были вызваны следователи. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
Аэропорт Нижнего Новгорода днем 2 ноября принял на запасной аэродром 33 самолета, которые не смогли сесть в Москве из-за сильного тумана.
Ранее в соцсетях появились многочисленные видео, снятые на мобильные телефоны в самолетах разных авиакомпаний. Попавшие в здание аэропорта Нижнего Новгорода жаловались на тесноту и отсутствие удобств. Люди ждали вылета в Москву по 6–8 часов без еды и воды.
Роспотребнадзор поможет вынужденным ждать вылета в Нижнем Новгороде пассажирам
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