В Нижнем Новгороде образовался затор из самолетов, которые не смогли приземлиться в Москве

Более 200 авиарейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за тумана. В Нижнем Новгороде даже образовался затор из самолетов, которые не смогли приземлиться в столице. Сейчас они уже начали вылетать.

Как сообщили очевидцы, один из пассажиров задержанного рейса психанул и закурил прямо в салоне. Борт летел в Домодедово из Новокузнецка, приземлился в Стригино в 07:30 и до сих пор там. Еще одному человеку потребовалась медицинская помощь.

Пассажиры сообщают, что из-за такого форс-мажора их не кормят и говорят о проблемах с заправкой лайнеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.