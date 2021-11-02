В ГИБДД рекомендовали отказаться от поездок на личных авто в Москве из-за тумана

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Столичная Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте из-за тумана, а пешеходам – надеть яркую одежду. Об этом говорится в телеграм-канале ГИБДД.
В ведомстве подчеркнули, что на дорогах сильно затруднена видимость. Если же поездок за рулем не избежать, автомобилистам рекомендуют держать увеличенную дистанцию, снизить скорость, следить за боковым интервалом и использовать противотуманные фары.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в беседе с ТАСС отметил, что туман над Москвой рассеется к 10–11 утра.
"Москвичей ждет облачная с прояснениями погода, без осадков. В первой половине дня сохранятся и туманы. Максимальная температура – +5...+7 [градусов], по области – до +8 [градусов] тепла. Ветер юго-восточный, атмосферное давление [составит] 751 миллиметров ртутного столба. Рассеивание туманов ожидается к 10–11 часам по местному времени", – подчеркнул он.предупредили и в МЧС. Ожидается, что туман будет сохраняться до 11:00 2 ноября. Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности.
Эколог Антон Хлынов объяснил появление аномально густого тумана, который опустился на Москву. Специалист подчеркнул, что обычно любые взвеси в атмосфере, особенно если они имеют техногенное происхождение, опасны, как и слишком застойный и влажный воздух.
Он добавил, что туман оседает, оказывается переувлажненным, и в мелких частицах влаги содержатся твердые мелкодисперсные взвеси, которые берутся от действия техногенных факторов. В Москве таких факторов два. Первый – загрязнение воздуха автомобилями, число которых в столице составляет около четырех миллионов. Второй – огромное количество запечатанных земель от большого количества строек и обилия поверхностей с уничтоженным травостоем.
Видимость в некоторых районах столицы может упасть до 200 метров
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