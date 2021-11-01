Москвичей предупредили о тумане

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В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана, сообщает Гидрометцентр России.

"Местами туман. Период предупреждения – с 21:00 1 ноября до 09:00 2 ноября", – говорится в сообщении.

Ранее Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что температура выше нормы сохранится до 13 ноября.

До этого времени снега не ожидается. При этом метеоролог не исключила, что зима в столицу в этом году придет позже, чем ожидалось.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ноябре на 90% территории РФ выпадет около нормы осадков, дефицит прогнозируется на севере Приволжского федерального округа, в Свердловской области, на Чукотке и Камчатке. Избыток осадков ожидается и в Хакасии, на юге Иркутской области и на Таймыре.

