Москвичей предупредили о тумане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана, сообщает Гидрометцентр России.
"Местами туман. Период предупреждения – с 21:00 1 ноября до 09:00 2 ноября", – говорится в сообщении.
Ранее Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что температура выше нормы сохранится до 13 ноября.
До этого времени снега не ожидается. При этом метеоролог не исключила, что зима в столицу в этом году придет позже, чем ожидалось.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ноябре на 90% территории РФ выпадет около нормы осадков, дефицит прогнозируется на севере Приволжского федерального округа, в Свердловской области, на Чукотке и Камчатке. Избыток осадков ожидается и в Хакасии, на юге Иркутской области и на Таймыре.
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