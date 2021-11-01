Москвичей предупредили об экстремально теплой погоде на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 рассказала, что начало ноября в столице будет теплым.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ноябре температура воздуха на большей части России будет выше нормы. Это касается почти всей Европейской территории страны, исключение составят только самые южные регионы. Аномальная погода будет также наблюдаться в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Дальневосточном федеральном округе, особенно в Якутии.
По словам Поздняковой температура воздуха в столице с 1 по 7 ноября тоже будет выше климатической нормы. 2 ноября осадков в Москве не ожидается, говорит метеоролог. В Москве будет +7...+9 градусов, по области – от +7 до +10.
"Характер погоды начнет меняться с 3-го числа. К нам придет теплый атмосферный фронт, он проявит себя небольшим дождем. Кратковременные осадки сохранятся и 4-го числа", – объясняет метеоролог.
Самый теплый день в столице ожидается в пятницу, 5 ноября, говорит Позднякова. По прогнозам синоптика, день будет облачный, а температура повысится до +12...+14 градусов, что на 6–7 градусов выше климатической нормы.
С 6 ноября погода в столице будет постепенно понижаться, утверждает специалист. По словам метеоролога, местами ожидается небольшой дождь, температура в городе будет +8...+10 градусов.
"Понижение продолжится и 7-го числа, но отрицательных значений пока температура не достигнет. У нас температура воздуха в любом случае останется первую неделю выше климатической нормы в среднем на 3–4 градуса", – говорит Позднякова.
"Модельные результаты показывают, что практически до 13 ноября осадков в виде снега не ожидается. Температура остается пока выше нормы", – говорит специалист.
Метеоролог не исключает, что зима в столицу в этом году придет позже, чем ожидалось.
"Тенденция, что климат теплеет, проявляется в том, что у нас увеличивается продолжительность теплого времени года и сокращается продолжительность холодного времени года и, соответственно, меняются нормы", – объясняет Позднякова.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что наступление климатической зимы в столице ожидается 10 ноября.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: