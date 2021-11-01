Москвичей предупредили об экстремально теплой погоде на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 рассказала, что начало ноября в столице будет теплым.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ноябре температура воздуха на большей части России будет выше нормы. Это касается почти всей Европейской территории страны, исключение составят только самые южные регионы. Аномальная погода будет также наблюдаться в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Дальневосточном федеральном округе, особенно в Якутии.

По словам Поздняковой температура воздуха в столице с 1 по 7 ноября тоже будет выше климатической нормы. 2 ноября осадков в Москве не ожидается, говорит метеоролог. В Москве будет +7...+9 градусов, по области – от +7 до +10.

"Характер погоды начнет меняться с 3-го числа. К нам придет теплый атмосферный фронт, он проявит себя небольшим дождем. Кратковременные осадки сохранятся и 4-го числа", – объясняет метеоролог.

Самый теплый день в столице ожидается в пятницу, 5 ноября, говорит Позднякова. По прогнозам синоптика, день будет облачный, а температура повысится до +12...+14 градусов, что на 6–7 градусов выше климатической нормы.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Свыше +5 и иногда +7 градусов – это действительно очень крупная положительная аномалия. В эти дни, особенно 5-го числа, она может достигать именно таких значений. То есть это будет экстремально теплая погода для этого времени года.

С 6 ноября погода в столице будет постепенно понижаться, утверждает специалист. По словам метеоролога, местами ожидается небольшой дождь, температура в городе будет +8...+10 градусов.

"Понижение продолжится и 7-го числа, но отрицательных значений пока температура не достигнет. У нас температура воздуха в любом случае останется первую неделю выше климатической нормы в среднем на 3–4 градуса", – говорит Позднякова.

"Модельные результаты показывают, что практически до 13 ноября осадков в виде снега не ожидается. Температура остается пока выше нормы", – говорит специалист.

Метеоролог не исключает, что зима в столицу в этом году придет позже, чем ожидалось.

"Тенденция, что климат теплеет, проявляется в том, что у нас увеличивается продолжительность теплого времени года и сокращается продолжительность холодного времени года и, соответственно, меняются нормы", – объясняет Позднякова.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что наступление климатической зимы в столице ожидается 10 ноября.

