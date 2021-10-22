Метеоролог рассказал, где в России уже выпал снег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Москвой 24 рассказал, в каких регионах России уже выпал снег. По словам специалиста, под белым покровом находится практически вся азиатская часть России.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Уже больше половины территории страны покрыта снегом. Практически вся азиатская часть, весь Дальневосточный федеральный округ – там все покрыто снегом. Чукотка, Камчатка, Хабаровский край. Высота снега – примерно 12–16 сантиметров. На Таймыре тоже снег.

Кроме того снег выпал на Урале и в Сибири – заморозки уже прошли в Пермском крае и Тюменской области. Также около 5 сантиметров снега выпало в Карелии, Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми. Аналогичная ситуация наблюдается и на востоке Приволжского федерального округа: в Башкирии и Татарстане.

Метеоролог добавил, что самая холодная погода сейчас в Дальневосточном федеральном округе, Чукотском автономном округе и Камчатском крае.

"Выпущено предупреждение, что здесь аномалия температуры, то есть отклонение от многолетних значений составляет от -6 до -11 градусов. Но если говорить о минимальных значениях, то именно там температура составляет от -25 до -28. Очень холодная погода, самая холодная", – говорит Вильфанд.

По словам специалиста, в этом году в Якутии и Красноярском крае теплее, чем обычно. Наблюдается погодная аномалия, и температура воздуха на 10–12 градусов выше климатической нормы, говорит Вильфанд.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что с 25 по 31 октября снега в столице не ожидается.

