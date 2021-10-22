Метеоролог рассказал, где в России уже выпал снег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Москвой 24 рассказал, в каких регионах России уже выпал снег. По словам специалиста, под белым покровом находится практически вся азиатская часть России.
Кроме того снег выпал на Урале и в Сибири – заморозки уже прошли в Пермском крае и Тюменской области. Также около 5 сантиметров снега выпало в Карелии, Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми. Аналогичная ситуация наблюдается и на востоке Приволжского федерального округа: в Башкирии и Татарстане.
Метеоролог добавил, что самая холодная погода сейчас в Дальневосточном федеральном округе, Чукотском автономном округе и Камчатском крае.
"Выпущено предупреждение, что здесь аномалия температуры, то есть отклонение от многолетних значений составляет от -6 до -11 градусов. Но если говорить о минимальных значениях, то именно там температура составляет от -25 до -28. Очень холодная погода, самая холодная", – говорит Вильфанд.
По словам специалиста, в этом году в Якутии и Красноярском крае теплее, чем обычно. Наблюдается погодная аномалия, и температура воздуха на 10–12 градусов выше климатической нормы, говорит Вильфанд.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что с 25 по 31 октября снега в столице не ожидается.
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