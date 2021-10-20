Синоптик предупредил о резком похолодании в центре Европейской России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

После небольшого периода тепла температура в центре Европейской России снизится сразу на 10 градусов. Такой прогноз РИА Новости дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Переходный день в центре Европейской России будет в субботу, ночные температуры – 4–6 градусов, а дневные – 7–9 градусов. Температура будет понижаться. Регион окажется в области влияния северных ветров в воскресенье, температура днем и ночью будет понижаться. Ночью и днем – от 0 до 5 градусов. В понедельник и вторник холодная погода, на 1–2 градуса ниже нормы. Дневные температуры – от минус 1 до плюс 4 градусов", – сказал Вильфанд.

Помимо похолодания, жителей ожидает значительное повышение атмосферного давления (на 20–25 миллиметров ртутного столба). При этом погода в выходные будет солнечной, без осадков.

"В понедельник тоже будет солнечно, местами небольшие осадки", – добавил Вильфанд.

Ранее синоптик рассказал москвичам о небольшом потеплении. По его словам, к вечеру погода в столице начнет меняться, ночью потеплеет на 4–5 градусов, а днем в четверг ожидается 12–14 градусов тепла.

Между тем МЧС предупредило жителей столицы о снеге и ветре в среду вечером. Московским водителям рекомендовали снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

