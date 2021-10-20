Врач опровергла связь между плохим самочувствием и погодой

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Врач-терапевт, заместитель главного врача "Инвитро-Москва" Анастасия Луканина сообщила, что научное сообщество не признает метеозависимость, пишет "Газета.ру".
"В Международной классификации болезней отсутствуют данные о метеочувствительности или метеозависимости. Все проведенные исследования доказывают, что смена погоды не влияет на здоровье", – отметила специалист.
Эксперт полагает, что самочувствие может ухудшиться из-за сопутствующих патологий, ошибок в питании или одиночества. Она также напомнила, что с изменением погоды часто связывают бессонницу, упадок сил, головную боль, что может быть мигренью или болью от напряжения.
"Это может быть хроническая железодефицитная анемия, депрессия, состояния после перенесенных инфекционных заболеваний, постковидный синдром, недостаток витамина D, хронические очаги инфекции", – сказала Луканина.
Врач рекомендует вовремя обращаться за медицинской помощью для выяснения причины и эффективного лечения.
Ранее врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов рассказал, как метеозависимость влияет на организм человека. Россияне часто связывают скачки атмосферного давления с плохим самочувствием, однако это, по словам эксперта, не более чем самовнушение.
Эксперт рассказала, как смена погоды влияет на здоровье
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