Синоптики пообещали москвичам небольшое потепление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что к вечеру погода в столице начнет меняться, ночью потеплеет на 4–5 градусов, а днем в четверг ожидается 12–14 градусов тепла. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сейчас погода ясная, но холодная. Максимальная температура сейчас до +4 градусов. Ближе к вечеру появятся облака перед теплым фронтом, который будет проходить через регион. Ночью прогнозируется обратный ход температуры", – пояснил синоптик.
Вильфанд добавил, что столица окажется в теплом секторе циклона. Температура утром вырастет до 8–9 градусов тепла, но атмосферное давление понизится.
Вечером в Москве, по словам метеоролога, ожидается мокрый снег, ночью возможны осадки и ветер. В ночь на пятницу температура составит 9–11 градусов тепла.
Первый снег прошел в Москве 18 октября. Видео с падающими на лобовое стекло машины снежинками снял один из автомобилистов в районе Дмитровского шоссе. Снегопад начался раньше, чем предполагали синоптики.
"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 20 октября
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