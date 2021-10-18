В Москве выпал первый снег

В столице прошел первый снег, сообщает телеграм-канал "Москва 24". Видео с падающими на лобовое стекло машины снежинками снял один из автомобилистов в районе Дмитровского шоссе.

По его словам, осадки он заметил в 16:40. По некоторым данным, снегопад начался раньше, чем предполагали синоптики.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в столице дождь со снегом можно ждать в ночь на вторник, 19 октября.

Синоптики прогнозировали, что в Центральной России на этой неделе погоду будет буквально лихорадить. В считаные дни природа стремительно будет перебрасывать россиян то в климатическое будущее начала ноября, то в метеорологическое прошлое финала сентября.