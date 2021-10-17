Жителям Центральной России пообещали резкие перепады температуры на следующей неделе

Фото:Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе погоду в Центральной России будет буквально лихорадить. Об этом специалист написал на своей странице в Instagram.

"В считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад – в метеорологическое прошлое финала сентября", – говорится в его публикации.

Холодный атмосферный фронт с очаговым скоротечным дождем начнет прорываться через регион в понедельник. В столице днем будет от четырех до девяти градусов тепла, что немного ниже нормы. Во вторник днем ожидается небольшой дождь местами и первый снег. Ночью температура опустится до минус одного градуса, после полудня поднимется не выше шести градусов.

Самым холодным днем на неделе станет среда. Появится первая в сезоне слабая гололедица сопровождаемая незначительным снегом.

По словам синоптика, в четверг теплый фронт циклона будет сопровождаться дождевыми тучами и усилением ветра до 12-17 метров в секунду, но температура поднимется до 12 градусов.

"Атмосферное давление, после роста до 752 миллиметров ртутного столба за сутки рухнет на 16 единиц, что очень негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", – отметил Тишковец.

В конце недели потепление усилится. Специалист предупредил, что температура воздуха может подняться до плюс десяти градусов, днем – до плюс 14 градусов. Кроме того, возможны дожди.

"Но и этот взрывной всплеск тепла будет недолгим. С воскресенья начнется долговременное вторжение арктического холода, которое в последующем переведет формат погоды в предзимье", – добавил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с воскресенья, 17 октября, в Москве ожидается понижение температуры в ночные часы.

Также, по его словам, в начале следующей недели похолодание отразится и на дневной температуре. В понедельник, 18 октября, по прогнозам синоптика, похолодает до плюс 5 градусов.