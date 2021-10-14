Москвичей предупредили о похолодании

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С воскресенья, 17 октября, в Москве ожидается понижение температуры в ночные часы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночные температуры вновь будут около 0 градусов – от –2 до +3 градусов с воскресенья", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В начале следующей недели похолодание отразится и на дневной температуре, добавил Вильфанд. В понедельник, 18 октября, по прогнозам синоптика, похолодает до +5 градусов.

На текущей неделе в столице будет мало солнца, температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов. Об этом научный руководитель Гидрометцентра рассказал ранее. Он также добавил, что до выходных в городе продержится дождливая погода.

В среду, 20 октября, по словам метеоролога, дожди начнут возвращаться в Москву. Осадки резко усилятся из-за прорвавшегося на юго-запад европейской территории России вихря. Местами может выпасть без малого половина октябрьского объема влаги.