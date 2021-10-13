Москвичей предупредили о самом холодном дне на неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с Москвой 24 рассказал, что самым холодным днем этой недели станет один из предстоящих выходных.

Ранее в Москве в связи с прогнозируемым дождем объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 13 октября до 21:00 14 октября.

"Самым теплым днем недели был понедельник, когда воздух прогрелся до +13 градусов, а самым холодным будет какой-то из выходных, когда температура не превысит + 7...+ 8 градусов", – уточнил Старков.

Синоптик добавил, что дождливая погода в столице сохранится до пятницы. "В среду и четверг ожидаются дожди, временами они могут быть сильными. В отдельных районах Москвы и области может выпасть до четверти месячной нормы осадков", – сообщил Старков.





Леонид Старков ведущий метеоролог Gismeteo Дождливая погода сохранится 2–3 дня. С пятницы она пойдет на улучшение. Атмосферное давление будет расти, но распространится более прохладный воздух северо-запада, в связи с чем в Москве немного похолодает. Ночная температура понизится до +1...+3 градусов, дневная не превысит +7...+9 градусов.

Ранее специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что рекордные для октября заморозки наблюдались в центральных областях Европейской России. В частности, в ночь на 9 октября рекордные для этого времени года морозы были зафиксированы в Орле, Валуйках, Вязьме и Туле.