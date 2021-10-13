Москвичей предупредили о дожде в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с прогнозируемым дождем. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Дождь, местами сильный. Период предупреждения – с 21:00 13 октября до 21:00 14 октября", – говорится в сообщении.

В Московской области также объявлен желтый уровень опасности из-за дождя. Период предупреждения – с 21:00 13 октября до 09:00 15 октября.

Дожди начнут возвращаться в столицу в среду. По словам синоптиков, осадки резко усилятся из-за прорвавшегося на юго-запад европейской территории России вихря. Местами может выпасть без малого половина октябрьского объема влаги.

При этом ранее в центральных областях Европейской России наблюдались рекордные для октября заморозки. В ночь на 9 октября морозы были зафиксированы в Вязьме, Туле, Орле и Валуйках.

Аналогичная ситуация сложилась и утром в понедельник, 11 октября. В Туле минимальная температура воздуха составила –4,4 градуса, что на 1,6 градуса ниже, чем было 11 октября 1965 года.