Более половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве за два дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей столицы предупредили о возвращении дождей в среду. Об этом говорится на портале "Метеовести".

По словам синоптиков, дожди резко усилятся из-за прорвавшегося на юго-запад европейской территории России вихря. Местами может выпасть без малого половина октябрьского объема влаги, отмечают специалисты.

"В Москве осадки начнутся во второй половине дня. А на пик они выйдут предстоящей ночью и вечером в четверг. По модельным оценкам, интенсивность может достигать 8–10 миллиметров за 6 часов. Ненастье начнет успокаиваться лишь к утру пятницы. В сумме за эти дни на столицу выльется более половины месячной нормы дождя", – говорится в сообщении.

Прогнозируется, что до начала дождя воздух в столице успеет прогреться до +12 градусов. Приток солнечного тепла из-за уплотнившейся облачности сократится в последующие дни. К выходным дневная температура понизится до +8...+10 градусов.

Ранее в центральных областях европейской России наблюдались рекордные для октября заморозки. В ночь на 9 октября рекордные для этого времени года морозы были зафиксированы в Вязьме, Туле, Орле и Валуйках.

Аналогичная ситуация сложилась и утром в понедельник, 11 октября. В Туле минимальная температура воздуха составила -4,4 градуса, что на 1,6 градуса ниже, чем было 11 октября 1965 года.