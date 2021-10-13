Более половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве за два дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жителей столицы предупредили о возвращении дождей в среду. Об этом говорится на портале "Метеовести".
По словам синоптиков, дожди резко усилятся из-за прорвавшегося на юго-запад европейской территории России вихря. Местами может выпасть без малого половина октябрьского объема влаги, отмечают специалисты.
"В Москве осадки начнутся во второй половине дня. А на пик они выйдут предстоящей ночью и вечером в четверг. По модельным оценкам, интенсивность может достигать 8–10 миллиметров за 6 часов. Ненастье начнет успокаиваться лишь к утру пятницы. В сумме за эти дни на столицу выльется более половины месячной нормы дождя", – говорится в сообщении.
Прогнозируется, что до начала дождя воздух в столице успеет прогреться до +12 градусов. Приток солнечного тепла из-за уплотнившейся облачности сократится в последующие дни. К выходным дневная температура понизится до +8...+10 градусов.
Ранее в центральных областях европейской России наблюдались рекордные для октября заморозки. В ночь на 9 октября рекордные для этого времени года морозы были зафиксированы в Вязьме, Туле, Орле и Валуйках.
Аналогичная ситуация сложилась и утром в понедельник, 11 октября. В Туле минимальная температура воздуха составила -4,4 градуса, что на 1,6 градуса ниже, чем было 11 октября 1965 года.
Эксперты рассказали, как в России борются с осенними потопами
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: