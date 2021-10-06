Вильфанд опроверг популярную примету о морозной зиме

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Примета о красной рябине и морозной зиме не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"За 100–110 лет мы с биологами собрали данные, когда была красная рябина и приводило ли это к морозам. Оказалось, что нет. Были зимы и теплые. Такое доверие к приметам необоснованно. Мы это проверили", – рассказал он.

Также не работает примета о том, что после холодной зимы будет жаркое лето, добавил синоптик.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал, что зима в этом году в России будет морозной. Он объяснил, что в текущем году на территории страны задерживались антициклоны, нынешнее похолодание можно объяснить влиянием арктического антициклона.