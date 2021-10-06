Врач объяснила, почему пребывание на холоде без шапки приводит к облысению

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что прогулка на холоде без шапки может обернуться серьезными проблемами со здоровьем: облысением, отитом и снижением иммунитета.

По словам эксперта, четких температурных границ, когда нужно выходить на улицу в головном уборе, нет. Однако есть погодные обстоятельства, когда шапку точно надо брать с собой, говорит она.





Надежда Чернышова врач-терапевт Помимо температуры, очень важно, какой на улице ветер и влажность. В сухую и безветренную погоду, особенно солнечную, даже при достаточно сильном морозе можно ходить без шапки. Но если достаточно прохладно, влажно и дует ветер, она обязательно нужна.

Чернышова заметила, что шапка должна быть наготове при долгой прогулке или длительном ожидании на улице.

"Короткая перебежка от метро до офиса быстрым шагом вполне может быть и без шапки", – говорит терапевт.

Если пренебречь условиями, при которых стоит надеть головной убор, есть риск заработать локальное переохлаждение, продолжает собеседница Москвы 24.

"Это приводит к снижению иммунитета и развитию, прежде всего, респираторных заболеваний. Первое, с чем столкнется человек, это насморк и кашель. Кроме того, если есть предрасположенность, существует риск отита – воспаления среднего уха", – предупреждает Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Обязательно надо упомянуть, что особенно в ветреную погоду происходит спазм сосудов кожи головы, которые питают волосяные луковицы. Человек, который ходит без шапки на холоде и при ветре, рискует облысеть. Это одна из проблем, о которой многие люди просто не знают.

На ветру при холодной погоде спазм сосудов на голове настолько сильный, что волосы перестают получать питание, отмирают и выпадают, объясняет терапевт. При этом небольшая прогулка без шапки в прохладную безветренную погоду тренирует сосуды, что способствует росту волос.

Чернышова подчеркнула, что к выбору головного убора тоже нужно отнестись внимательно.

"Легкая кепка без греющих материалов – это лучше, чем ничего. Но она не защищает в достаточной степени. Желательно, чтобы уши все-таки были прикрыты, хотя бы до уровня слухового прохода. Важно, чтобы шапка не была тесной, так как это тоже путь к выпадению волос. Она не греет и может спровоцировать ухудшение кровоснабжения головы", – говорит врач.

Кроме того, шапка не должна быть слишком жаркой.

"Если при 0 градусов надеть меховой головной убор, кожа головы вспотеет. Даже оставаясь в ней, человек может переохладиться. Или если снимет шапку и пойдет по улице, будет тот же результат", – резюмировала Чернышова.

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