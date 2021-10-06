Врач объяснила, почему пребывание на холоде без шапки приводит к облысению

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что прогулка на холоде без шапки может обернуться серьезными проблемами со здоровьем: облысением, отитом и снижением иммунитета.
По словам эксперта, четких температурных границ, когда нужно выходить на улицу в головном уборе, нет. Однако есть погодные обстоятельства, когда шапку точно надо брать с собой, говорит она.
Чернышова заметила, что шапка должна быть наготове при долгой прогулке или длительном ожидании на улице.
"Короткая перебежка от метро до офиса быстрым шагом вполне может быть и без шапки", – говорит терапевт.
Если пренебречь условиями, при которых стоит надеть головной убор, есть риск заработать локальное переохлаждение, продолжает собеседница Москвы 24.
"Это приводит к снижению иммунитета и развитию, прежде всего, респираторных заболеваний. Первое, с чем столкнется человек, это насморк и кашель. Кроме того, если есть предрасположенность, существует риск отита – воспаления среднего уха", – предупреждает Чернышова.
На ветру при холодной погоде спазм сосудов на голове настолько сильный, что волосы перестают получать питание, отмирают и выпадают, объясняет терапевт. При этом небольшая прогулка без шапки в прохладную безветренную погоду тренирует сосуды, что способствует росту волос.
Чернышова подчеркнула, что к выбору головного убора тоже нужно отнестись внимательно.
"Легкая кепка без греющих материалов – это лучше, чем ничего. Но она не защищает в достаточной степени. Желательно, чтобы уши все-таки были прикрыты, хотя бы до уровня слухового прохода. Важно, чтобы шапка не была тесной, так как это тоже путь к выпадению волос. Она не греет и может спровоцировать ухудшение кровоснабжения головы", – говорит врач.
Кроме того, шапка не должна быть слишком жаркой.
"Если при 0 градусов надеть меховой головной убор, кожа головы вспотеет. Даже оставаясь в ней, человек может переохладиться. Или если снимет шапку и пойдет по улице, будет тот же результат", – резюмировала Чернышова.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила Москве 24, что дождь с мокрым снегом прогнозируется в столице во второй половине октября.
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