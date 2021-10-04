Синоптик рассказала, когда в Москве ждать первый снег

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что во второй половине октября в столице ожидается дождь с мокрым снегом.

Ранее специалисты центра "Фобос" спрогнозировали аномально снежную зиму на большей части территории России. По их данным, самые значительные аномалии будут наблюдаться в верховьях Оби и Енисея, в Южной России, а также на севере Дальнего Востока, Прибайкалье. Что касается Москвы, то здесь, предположительно, высота сугробов на четверть превысит норму.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Первая половина октября будет довольно теплой, а во второй половине месяца уже на высоте полутора километров у нас начнет поступать более холодный воздух. Пойдут ли при этом значимые осадки, сказать сложно, но во всяком случае не исключено, что, когда они начнутся, это будет дождь вперемешку с мокрым снегом.

По словам Поздняковой, какой будет зима в столице, точно спрогнозировать удастся только в конце осени. Сейчас прогнозы можно делать только на ближайший месяц, уточнила она.

"Если говорить о каких-то сопоставлениях с предыдущими годами, какой-то закономерности, то важно понимать, что трудно себе представить, чтобы погода повторялась из года в год из месяца в месяц", – заключила она.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе. По словам ведущего сотрудника центра "Фобос" Евгения Тишковца, жителей столицы ожидает солнечная и сухая погода.





Медведева Светлана