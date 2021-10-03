Синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о солнечной и сухой погоде в Москве и по РФ на предстоящей неделе. Об этом сообщает газета "Известия".
"Предстоящая неделя в средней полосе России ознаменуется господством антициклона скандинавского происхождения, который будет "высушиваться" и обеспечивать жителей региона преимущественно солнечной и сухой погодой", – заявил эксперт.
Тишковец добавил, что температура воздуха будет соответствовать климатическим нормам, характерным для начала октября. Днем ожидается 7-12 градусов тела, ночью же возможны легкие заморозки.
Метеоролог предостерег, что во второй декаде месяца вероятна облачная погода с большим объемом осадков. Это повлечет за собой похолодание. В 20-х числах месяца ожидается первый мокрый снег.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о завершении бархатного сезона на российских курортах. Он добавил, что море в Краснодарском крае и Крыму остыло до 16–21 градуса тепла.
В Москве побит второй подряд рекорд атмосферного давления
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