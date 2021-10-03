Вильфанд сообщил о завершении бархатного сезона на курортах России

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Бархатный сезон на российских курортах можно считать завершившимся, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, море в Краснодарском крае и Крыму остыло до 16–21 градуса тепла. Он отметил, что на юг европейской части страны начали поступать холодные воздушные массы.

"Температура воды в Анапе всего лишь 16 градусов, в Феодосии, Евпатории – 17 градусов, в Геленджике – 18 градусов, в Алуште, Ялте и Туапсе – 19 градусов, в Сочи – 21 градус", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Синоптик также добавил, что температура воздуха на курортах Крыма и Краснодарского края пока остается комфортной – до 17–19 градусов тепла.

В этом году бархатный сезон на юге Европейской России был на две недели короче, чем в прошлом. Об этом Вильфанд рассказал ранее.

Синоптик объяснил, что в 2020 году осеннее солнце хорошо прогревало деятельный слой океана, а в этом году было облачно, море прогрелось слабо.