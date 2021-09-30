Вильфанд сообщил о сокращении бархатного сезона на юге России

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В этом году бархатный сезон на юге Европейской России будет на две недели короче, чем в прошлом, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он объяснил это тем, что за лето вода прогрелась гораздо слабее и не смогла долго отдавать тепло. По прогнозам синоптика, этот период уже заканчивается.

"Температура воды и воздуха – от силы 19 градусов, может быть, продержится до середины следующей недели... Он будет существенно короче, чем в прошлом году, когда бархатный сезон длился до конца третьей недели октября", – пояснил синоптик.

В прошлом году, по словам метеоролога, осеннее солнце хорошо прогревало деятельный слой океана, а в этом году было облачно, море прогрелось слабо.

Ранее Вильфанд сообщил, что бархатный сезон на российских курортах завершится 3–5 октября. Синоптик добавил, что в ближайшие дни температура воды в Ялте составит +21 градус, в Сочи, Алуште и Туапсе – 20 градусов выше нуля, в Геленджике, Феодосии и Анапе – 19 градусов, в Евпатории – 18 градусов.

Также стали известны самые популярные направления для путешествий по России в осеннее время года. В тройку городов, куда приезжают больше всего туристов, вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Кроме того, среди популярных направлений для поездок по России оказались Калининград, Симферополь, Минеральные Воды, Краснодар, Казань, Уфа и Анапа.