Туристам рассказали о самых популярных направлениях для путешествий по России осенью

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Стали известны самые популярные направления для путешествий по России в осеннее время года, сообщает RT.
Из исследования сервиса OneTwoTrip следует, что в тройку российских городов у туристов входят Москва с долей заказов 26,9%, Санкт-Петербург (10,9%) и Сочи (8,7%).
Также среди популярных направлений для поездок по России оказались Калининград (5%) и Симферополь (4,2%). В десятку рейтинга вошли Минеральные Воды (2,8%), Краснодар (2,6%), Казань (2,5%), Уфа (2,4%) и Анапа (1,8%).
По словам руководителя пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елены Шелеховой, 93,6% всех авиазаказов с вылетом осенью оформлено по России. Однако пользуются популярностью и заграничные поездки. Среди них – Турция (1,6% от всех заказов), Армения (1,5%), Греция (0,3%), Кипр (0,2%) и Черногория (0,1%)
Ранее исследователи из британского аналитического агентства составили рейтинг безопасных для путешествий городов мира. Всего в списке 60 городов. В этом году лидером стал Копенгаген. До этого трижды первая строчка была за Токио.
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