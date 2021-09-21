Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Туризм

09:19

Туристам рассказали о самых популярных направлениях для путешествий по России осенью

туризм

Фото: depositphotos/gl0ck

Стали известны самые популярные направления для путешествий по России в осеннее время года, сообщает RT.

Из исследования сервиса OneTwoTrip следует, что в тройку российских городов у туристов входят Москва с долей заказов 26,9%, Санкт-Петербург (10,9%) и Сочи (8,7%).

Также среди популярных направлений для поездок по России оказались Калининград (5%) и Симферополь (4,2%). В десятку рейтинга вошли Минеральные Воды (2,8%), Краснодар (2,6%), Казань (2,5%), Уфа (2,4%) и Анапа (1,8%).

По словам руководителя пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елены Шелеховой, 93,6% всех авиазаказов с вылетом осенью оформлено по России. Однако пользуются популярностью и заграничные поездки. Среди них – Турция (1,6% от всех заказов), Армения (1,5%), Греция (0,3%), Кипр (0,2%) и Черногория (0,1%)

Ранее исследователи из британского аналитического агентства составили рейтинг безопасных для путешествий городов мира. Всего в списке 60 городов. В этом году лидером стал Копенгаген. До этого трижды первая строчка была за Токио.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать