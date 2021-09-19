Названы самые безопасные для путешествий города мира

Исследователи из британского аналитического агентства составили рейтинг безопасных для путешествий городов мира. Эксперты их оценивали по 76 показателям: качество воздуха, борьба с ковидом, уровень преступности и другие.

Всего в списке 60 городов. В этом году лидером стал Копенгаген. До этого трижды первая строчка была за Токио. На втором месте – Торонто, а замыкает тройку Сингапур.

Москва же находится на 38 строке. При составлении рейтинга, эксперты отметили действия российских властей во время пандемии коронавируса.

В последней пятерке оказались Лагос, Каир, Каракас, Карачи и Янгон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.