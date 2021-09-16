Турция перестала принимать привитых "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком" россиян без теста

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С 14 сентября Турция прекратила принимать без тестов на коронавирус российских туристов, привитых "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком". Соответствующая информация появилась на сайтах ряда крупных туроператоров, в том числе ANEX Tour и Pegas Touristik, сообщает АТОР.
"Начиная с 14.09.2021 Турецкая Республика принимает из российских вакцин только "Спутник V" (при этом последняя доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия). Туристы с другими российскими вакцинами, которые летят на отдых 14.09.2021 и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию) или результат теста на антиген (сделанного не ранее чем за 48 часов)", – пояснили АТОР в ANEX Tour.
При этом официального подтверждения принятия соответствующего решения турецкими властями нет. В ассоциации полагают, что туроператоры приняли данное решение исходя из содержания циркуляра МВД Турции от 3 сентября 2021 года. В нем говорится, что без прохождения различных тестов на коронавирус страну могут посещать только те иностранцы, которые привились одной из вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения или самой Турцией.
Ранее Турция ужесточила требования по вакцинации иностранцев при въезде в страну. Однокомпонентные вакцины, в том числе "Спутник Лайт", больше не признаются. Привитым ими гражданам потребуется предоставить справку о перенесенной в течение последних шести месяцев коронавирусной инфекции, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген.
Турция отказалась признавать прививки однокомпонентными вакцинами
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