Турция отказалась признавать сертификаты привитых однокомпонентными вакцинами туристов

Фото: depositphotos/slava296

Турция ужесточила требования по вакцинации иностранцев при въезде в страну. Однокомпонентные вакцины, в том числе "Спутник Лайт", больше не признаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

"При въезде в Турцию граждане РФ, получившие две дозы и прошедшие 14-дневный период после получения второй дозы вакцины, могут предоставить сертификат о полной вакцинации, либо предоставить справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течении последних шести месяцев. <...> При этом вакцинация одной дозой не признается", – объяснили в ведомстве.

Уточняется, что всем остальным, в частности, лицам, привитым однокомпонентной вакциной, потребуется предоставить справку о перенесенной в течение последних шести месяцев коронавирусной инфекции, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну, или отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее, чем за 48 часов.

До этого туроператоры сообщили об изменении правил въезда детей в Турцию. Раньше результаты анализов на коронавирус спрашивали у всех туристов от 6 лет и старше. По новым правилам детям до 12 лет не нужен будет ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или антиген-тест.

С 6 сентября в Турции для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры требуется обязательное предоставление отрицательного результата ПЦР-теста. Они также должны предоставить его для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей.

Данные меры, тем не менее, не распространяются на иностранцев, прибывающих в страну на короткий срок, в том числе и из России.

