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Туризм

12:23

В Турции отменили тесты на COVID-19 для въезда детей младше 12 лет

туризм

Фото: depositphotos/slava296

Сразу у нескольких туроператоров обновилась информация по возрасту детей, которым надо предъявлять ПЦР-тесты при въезде в Турцию, сообщает Turdom.ru.

Ранее результаты анализов на коронавирус спрашивали у всех туристов от 6 лет и старше. По новым правилам детям до 12 лет не нужен будет ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или антиген-тест. Такие сообщения появились у TEZ TOUR, "Библио-Глобуса" и "Пегас Туристик".

Новые правила будут действовать как минимум до 30 сентября.

С 6 сентября в Турции для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры требуется обязательное предоставление отрицательного результата ПЦР-теста. Они также должны предоставить его для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей.

Туроператоры рассказали о низком спросе на путевки в бархатный сезон

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